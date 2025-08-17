Hernán Torres sería el nuevo director técnico de histórico equipo colombiano

El experimentado entrenador Hernán Torres podría regresar a dirigir en el futbol colombiano, tras casi un año de inactividad, desde su última experiencia con el Deportivo Cali, cuando dejó de estar al mando en septiembre de 2024 por no encontrar el rumbo del equipo.

Todo parece indicar que Torres será el director técnico de Real Cartagena, luego de la salida del argentino Martin Cardetti por mutuo acuerdo. Tras cuatro juegos sin ganar en la temporada, Cardetti no alcanzó a completar los tres meses en el equipo cartagenero y ya se dio su salida.

Tras esta decisión, los auriverdes han tomado acción y están en conversaciones con el ibaguereño de 64 años. Según informó el Diego Rueda, periodista de Caracol Radio y director de El VBAR Caracol, ya hay un acuerdo entre las partes.

Ya hay acuerdo para que Hernán Torres sea el nuevo técnico de Real Cartagena. A la 1 de la tarde en @CaracolDeportes — Diego Rueda (@diegonoticia) August 17, 2025

El entrenador actualmente se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, con su familia, pero confirmó que sí está en negociaciones con el equipo y todo podría darse muy pronto. En conversación con el diario El Universal, admitió que “hay que definir algunas cosas, ya estamos trabajando en eso”.

También indicó que aún no sabe cuando se podría dar su llegada a la ciudad y que el objetivo en este nuevo reto es ascender al equipo a la primera división del futbol colombiano. Hernán fue quien logró devolverle la categoría a América de Cali en el 2016.