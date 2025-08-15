Real Cartagena no pudo en su visita ante Real Santander: ‘El Heroico’ cayó 2-0

Michell David Díaz al minuto 29 y Joan Sebastián Gómez al 56, sellaron la victoria para Real Santander en su compromiso ante Real Cartagena, disputado en el estadio Villa Concha del municipio de Piedecuesta.

En la jornada 5 del torneo BetPlay, los heroicos nuevamente dejaron escapar puntos importantes de cara a la clasificación. Los de casa se hicieron fuertes en defensa y lograron vulnerar la valla del portero Kevin Armesto, agudizando el descontento de la afición.

De esta manera el auriverde quedó en la novena posición con 6 puntos. Tiene un partido ganado, uno perdido y tres empatados.