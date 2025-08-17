Martín Cardetti deja la dirección técnica de Real Cartagena: ¿Quién viene?

Real Cartagena informó a través de un comunicado de prensa que el profesor Martín Cardetti, no continuará en la dirección técnica del plantel profesional.

Las directivas del conjunto heroico agradecieron al cuerpo técnico, conformado además por Diego Stefanetti (Asistente Técnico) y Gabriel Zangla (Preparador Físico), por su profesionalismo, entrega y calidad humana.

De manera interina, el próximo lunes 18 de agosto, en el encuentro Real Cartagena vs. Leones FC, el equipo será dirigido por el profesor Roberto Camargo, acompañado por el preparador físico Marlon Valencia.

Por ahora no hay un nombre definido, pero se habla de manera extraoficial del experimentado DT tolimense Hernán Torres.