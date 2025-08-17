Gobierno Petro solicitó la extradición de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE

Tras confirmarse que el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, por solicitud de la Embajada de Colombia en Nicaragua, obtuvo en mayo la renovación de su cédula de residencia y que actualmente se encuentra en ese país, el presidente Gustavo Petro había anunciado que esta acción no había sido ordenada por su Gobierno y que se pediría el retorno del exfuncionario.

La solicitud oficial ya ha sido realizada, según reveló el presidente en su cuenta de X. “La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritario con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana”, dice el correo enviado por Óscar Iván Muñoz, encargado de negocios de la embajada.

El propio Muñoz había sido quien había hecho la solicitud el 21 de mayo a la Dirección General del Ministerio del Interior de Nicaragua para que se le renovara el documento a González, quien fue imputado por la Fiscalía General de la Nación el mismo 21 de mayo. El correo con la solicitud de extradición fue enviado este sábado 16 de agosto a las 14:14.

El exfuncionario de la Presidencia de la República debe responder por la presunta comisión de los delitos de cochecho y peculado por apropiación en favor de terceros, pues es señalado como una de las principales cabezas del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres.