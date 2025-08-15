Yaser Asprilla y Jhon Solís inician temporada siendo titulares, pero Girona cae con Rayo Vallecano

LaLiga inició este viernes 15 de agosto con partidos emocionantes, el partido que inauguró el torneo fue Girona contra Rayo Vallecano en el estadio de Montilivi. El conjunto de Yaser Asprilla y Jhon Solís dejó una imagen preocupante al caer derrotado.

Rayo Vallecano se quedó con la victoria 3-1 ante Girona en el partido inaugural de LaLiga EA Sport, con anotaciones de Jorge de Frutos (18), Álvaro García (20) e Isaac Palazón desde el punto penal (45).

El arquero del Girona Paulo Gazzaniga regaló el primer y tercer gol del encuentro al cometer dos errores imperdonables, lo que llevó a que Jorge de Frutos anotara el primero del partido tras asistencia de Álvaro García, quien anoto el 0-2 apenas dos minutos después.

En el minuto 43´ Paulo Gazzaniga cometió una falta sobre Jorge de Frutos dentro del área, lo que llevó al árbitro a pitar penal y expulsar al jugador, el equipo terminó con 10 hombres en el terreno de campo. El gol del Girona llegó en el minuto 57 y fue obra del canterano Joel Roca.

El conjunto local creció y mejoró en la segunda mitad, pero su rival supo administrar su ventaja sin sufrir demasiado para lograr un triunfo esperanzador para abrir LaLiga.

El Rayo jugó demasiado cómodo contra un rival que salió sin ninguna cara nueva en el once titular y que repitió los errores de la temporada pasada, juego plano e inofensivo en ataque y debilidad en defensa.