Técnico del Barcelona, molesto con situación del club en la previa del debut por Liga de España

En la mañana de este viernes 15 de agosto, el director técnico del Barcelona, Hansi Flick, admitió que no está “demasiado contento” con el hecho de que el club no haya podido inscribir a todos sus jugadores, pero aseguró que confía en que la entidad logre dar de alta a los futbolistas pendientes lo antes posible.

“No estoy demasiado contento con la situación, pero confío en el club. Tenemos que esperar hasta mañana. El año pasado estuvimos en una situación parecida. Nos centraremos en lo que tenemos”, afirmó el entrenado en la rueda de prensa previa al debut en LaLiga.

Los jugadores que aún no han sido inscritos en los campeonatos son los dos grandes fichajes del Barcelona, el arquero Joan García y el delantero Marcus Rashford, al igual que el portero Wojciech Szczęsny y el defensa Gerard Martín.

En la rueda de prensa le preguntaron sobre el futuro del futbolista Marc-André ter Stegen con el Barça, a lo que el alemán respondió: “lo más importante es que se recupere de su lesión para que pueda volver y jugar al nivel que ha demostrado muchas veces, es un fantástico portero, estamos a su lado”.

“Lo más importante no es cuántos goles marque, sino que el Barça gane como equipo. Lamine entrena muy bien, no solo con la pelota, sino también en la presión. Trabaja y tiene mucho margen de mejora, y estoy seguro de que lo explotará”, reveló el entrenador sobre el jugador Lamine Yamal.

Por último, Flick destacó que el Barcelona será paciente con el regreso del centrocampista Marc Bernal: “No importa si son dos semanas más o menos. A su edad, necesita un año para recuperarse bien. Tenemos que prepararlo para el resto de su carrera”.

¿Cuándo hace su debut el Barcelona en LaLiga?

LaLiga inicia este viernes 15 de agosto, el duelo que abre el torneo es Girona vs. Rayo Vallecano. Mientras que Barcelona se enfrentará este sábado 16 de agosto contra Mallorca por la primera jornada de LaLiga, en el estadio de Campo de fútbol de Son Moix, a partir de las 12:30 de la tarde (hora colombiana).