Clásico capitalino en la Liga Femenina 2025: ¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Fe y Millonarios?

El duelo entre Santa Fe y Millonarios inicialmente estaba programado para el sábado 9 de agosto por la fecha dos del cuadrangular B de la Liga Femenina, pero fue aplazado por la Dimayor ante los desmanes ocurridos en el Movistar Arena, que terminaron en la muerte de Sergio Blanco.

Pues, este encuentro se cumplirá el lunes 18 de agosto a puerta cerrada en el estadio Metropolitano de Techo, esto tras el comunicado que sacó Santa Fe a mitad de semana por los hechos catalogados como racistas por parte de la hinchada cardenal a América de Cali.

En la información emitida por el club también se indicó que no había evidencia de comportamientos racistas.

¡Aquí no se bajan los brazos 💪!#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/22MZ7znck7 — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) August 15, 2025

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

Santa Fe llega a este juego sin puntos. Cayó ante Nacional como visitante 2-0 y en condición de local lo hizo frente al América de Cali por 0-1. No encuentra el camino en esta etapa de la competencia, ya que genera jugadas de riesgo en los arcos rivales, pero no logra concretar el gol.

Si quiere estar presente en las semifinales del 2025, debe salir a ganar este juego para empezar a sumar de a tres, teniendo en cuenta que Nacional es líder con 9 unidades, ha ganado todos sus partidos.

En el equipo albiazul, la situación también es exigente. Las dirigidas por Angie Vega empataron frente a América 2-2 y perdieron el juego anterior como local 1-2 con Nacional en casa, lo que las ubica terceras con una sola unidad. Ambos equipos saldrán por la victoria que necesitan en la disputa del segundo lugar en el grupo B.

El primer clásico bogotano de los cuadrangulares femeninos, entre Santa Fe y Millonarios, se definirá el lunes 18 de agosto a partir de las 4:00 p.m en Techo, podrá seguir todas las emociones a través de caracol.com.co.