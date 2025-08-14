Liga Femenina

Millonarios vs. Atlético Nacional por la Liga Femenina EN VIVO: siga acá la transmisión del partido

El conjunto capitalino quiere quedarse con los tres puntos en Techo.

Millonarios vs. Atlético Nacional / @MillosFcFem

Millonarios vs. Atlético Nacional / @MillosFcFem

Juliana Sofía Ramírez Araque

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad