Millonarios vs. Atlético Nacional por la Liga Femenina EN VIVO: siga acá la transmisión del partido

Los cuadrangulares finales de la Liga Femenina continúan. Esta vez se jugará uno de los duelos más emocionantes del torneo, Millonarios recibe a Atlético Nacional en el estadio El Techo a partir de las 3:00 p.m de este jueves.

Las Embajadoras solo han podido disputar una jornada de los cuadrangulares, ante América de Cali, compromiso que terminó igualado (2-2) en el estadio de Techo, con anotaciones de María Fernanda Viáfara (90+1´) y Lesly Olivares (90+3´).

Cabe recordar que el clásico capitalino fue programado para el próximo lunes 18 de agosto desde las 4:00 p.m., debido a los desmanes presentados entre las barras de Santa Fe y Millonarios, previo al concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena.

Por otra parte, las Verdolagas llegan a este compromiso como las favoritas del torneo y las líderes del Grupo B con 6 unidades, al sumar dos victorias consecutivas frente a Santa Fe y a América de Cali.