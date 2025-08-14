Santa Fe femenino toma radical decisión para partidos de local, tras supuestos actos de racismo

Independiente Santa fe tomó una drástica decisión, tras los supuestos actos de discriminación racial en el partido con América de Cali, por los cuadrangulares del grupo B en la Liga Colombiana Femenina. Estos hechos ocurrieron a falta de un minuto para que se acabara el compromiso, cuando la jueza central activó el protocolo antirracismo de la FIFA.

En las declaraciones que ambos equipos dieron en la rueda de prensa, se evidenció las diferentes versiones de los hechos ocurridos. El técnico escarlata Carlos Hernández manifestó la afectación y molestia: “Esto enluta al fútbol. Este acto, contra nosotros, para las jugadoras negras de América, las profesionales, las de la cantera, para nuestra hinchada, para todos los negros“, expresó.

Muy diferente a la versión de Omar Ramírez, entrenador de Santa Fe, quien indicó que la situación no fue tan grave como lo quieren hacer ver. “Pongámonos serios, Carlos, que se ponga serio, pa’ qué se mete con el público, y el utilero también, no le dijeron negro, ... es cierto que hay que atacar el racismo, pero lo de hoy no... que no sea dramático”.

Ante esta situación Independiente Santa Fe emitió un comunicado en las horas de la mañana del 14 de agosto, para todo la opinión publica a través de los medios oficiales.

¿Cuál fue la medida tomada por Santa Fe?

En lo mencionado por el club dejó claro que ha sido un equipo abanderado por las causas sociales y la lucha contra cualquier tipo de discriminación, las cuales rechazan totalmente. Sin embargo, tras tomar versiones de lo sucedido, de diferentes actores, la institución aseguró que no hay evidencia de un acto racista.

"Es por eso que desde Independiente Santa Fe y una vez escuchados varios actores del partido (directivos, jugadoras, cuerpo técnico y personal de seguridad) presentes en el compromiso disputado ayer, estamos seguros de que no hay evidencia de comportamientos racistas“, se lee en la publicación.

Al equipo femenino de la capital le quedan dos partidos como local de esta fase del campeonato, con Millonarios y Nacional, de los cuales tomaron la siguiente medida. “Hemos tomado la decisión de que los próximos partidos de nuestro plantel femenino en condición de local se disputarán sin público. Las personas que ya habían adquirido sus boletas para el clásico femenino, podrán solicitar la devolución del dinero.”

Esta decisión afecta el apoyo al fútbol femenino, puesto que ya no se tendrá el acceso a los estadios de la capital, teniendo en cuenta que también se vio afectada la fecha 2 entre Santa Fe y Millonarios por los desmanes en el Movistar Arena y se debió aplazar el juego para el lunes 18 de agosto.