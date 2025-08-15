James Rodríguez preocupa a León de México y a la Selección Colombia

Crece la preocupación sobre el estado médico de James Rodríguez. El colombiano no estuvo presente en el juego de León ante Monterrey, el pasado martes 12 de agosto, en condición de local, debido a problemas musculares que no fueron revelados con exactitud por el club.

“James tenía una dolencia ayer (domingo), hoy no se recuperó (lunes), se sentía incómodo y no pudo empezar el partido”, fueron las palabras del entrenador, Eduardo Berizzo, luego del duelo ante Monterrey. Esto generó preocupación en la afición, pues el cucuteño había sido parte, hasta entonces, de todos los juegos oficiales que había afrontado el club en lo que va de la temporada.

James Rodríguez, nuevamente ausente

La afición y el cuerpo técnico esperaba alguna evolución para poder contar con el capitán de cara al juego de este viernes ante Necaxa por la quinta jornada, pues se trata de un enfrentamiento clave para volver al triunfo, luego de solo haber conseguido victoria por la primera fecha frente a Atlético San Luis. Sin embargo, las molestias musculares persisten y el ‘10′ no viajó con el plantel a Aguas Calientes.

El periodista Paco Montes fue quien adelantó la situación del colombiano. “El Club León acaba de partir rumbo a Aguascalientes para enfrentar este viernes a los ‘Rayos’ de Necaxa, dirigidos por Fernando Gago, y nuevamente no contará con James David Rodríguez Rubio. De hecho, no llegó a las instalaciones, no viajó en el autobús y no estará presente porque persisten los problemas musculares. Se le ha complicado la recuperación al gran ‘10’ colombiano.”, inició explicando en su cuenta de X.

Lea también: ¿James Rodríguez seguirá en León en el 2026? Directivo del club habló sobre el futuro del colombiano

“Veremos cómo avanza su proceso de rehabilitación, pero, por lo pronto, vuelven a cuidarlo y no estará en este partido tan importante para ‘la Fiera’, que busca reencontrarse con la victoria”, añadió Montes al respecto.

El último aparecimiento público de James fue el pasado miércoles 13 de agosto, cuando compartió en un evento del club con aficionados y firmó algunas camisetas.

¡CRACK! @jamesdrodriguez 💚



Sigue haciendo feliz a nuestra gente, dentro y fuera de la cancha. Ayer dejaste muchos recuerdos bonitos en estos aficionados.#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/TJFI0ZApF9 — Club León (@clubleonfc) August 14, 2025

Selección Colombia, atenta a la situación de James Rodríguez

Desde el cuerpo técnico de la Selección Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, seguramente vigilan la situación del volante de 34 años, pues se estima que la lista de convocados para los juegos de Eliminatoria por la jornada 17 y 18, se dé a conocer la última semana del mes.

La Tricolor enfrentará, en los juegos finales del camino al Mundial, a Bolivia el jueves 4 de septiembre en Barranquilla, donde se espera cerrar el paso a la Copa del Mundo, y terminará ante Venezuela en Maturín el martes 9 de septiembre.

Carlos Galán quiere a la Selección Colombia de regreso en Bogotá para las Eliminatorias: esto dijo

A James le quedarán más de 20 días para recuperarse de la dolencia muscular que lo aqueja y liderar al combinado patrio en el objetivo de integrar una de las 48 plazas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.