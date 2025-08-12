Técnico de León explicó ausencia de James Rodríguez y elogió el debut del colombiano Daniel Arcila

León sigue viviendo días de crisis y el nombre del entrenador, Eduardo Berizzo, es el principal señalado; incluso cobra fuerza el pedido de su salida de la institución. El equipo de Guanajuato acumuló su quinta derrota del semestre y la segunda por Liga de México, luego de perder de local 1-3 ante Monterrey por la fecha 4 del Torneo Apertura.

El panorama no es alentador para el club, pues se encuentra en un bajón desde casi que la mitad de la liga del Torneo Clausura, coincidiendo con la descalificación del Mundial de Clubes por parte de la FIFA, debido a multipropiedad. Sin embargo, se esperaba una buena imagen en el inicio de la temporada, pero cayeron eliminados de la primera fase de la Leagues Cup, luego de perder dos juegos y empatar uno.

¿James Rodríguez seguirá en León en el 2026? Directivo del club habló sobre el futuro del colombiano

Ausencia de James Rodríguez ante Monterrey

El colombiano había sido parte de los seis juegos oficiales de León en lo que va de la temporada, de los cuales solo en el primero no fue titular (ante Atlético San Luis). No obstante, sorprendió no ver al cucuteño ni siquiera en la lista de convocados para el encuentro, pero el entrenador, Eduardo Berizzo, se refirió al respecto en rueda de prensa.

“James tenía una dolencia ayer (domingo), hoy no se recuperó (lunes), se sentía incómodo y no pudo empezar el partido”, dijo el entrenador argentino sin dar mayor detalles de la molestia del capitán de la Selección Colombia.

Desde que llegó a León, James ha actuado en 23 encuentros, de los cuales en 20 lo ha hecho como inicialista. Ha contribuido con 3 goles y 7 asistencias.

Berizzo y los elogios a Daniel Arcila

El colombiano Daniel Arcila se sumó recientemente al plantel del León, club que pagó a Envigado una cifra cercana al millón de dólares por los servicios del atacante de 23 años. El oriundo de Mariquita, Tolima, tuvo su debut con el conjunto mexicano, ingresando para el segundo tiempo (46′) y marcando un golazo de media distancia a Santiago Mele, ex Junior de Barranquilla.

Eduardo Berizzo también se refirió en rueda de prensa al joven colombiano, quien no completa ni una semana de entrenamientos con el plantel, explicando a su vez los movimientos que ha habido y que, de una u otra manera, perjudican los resultados obtenidos.

“Yo pienso en este inicio de liga, o en la realidad que atraviesa el equipo, con llegadas y salidas, gente que conocimos esta semana... (Daniel) Arcila lleva 3-4 días trabajando con nosotros y lo hizo fantásticamente bien. Hay cosas inexplicables dentro del fútbol, pero nuestro inicio de campeonato no es bueno”, comentó al respecto.

¿Cuándo vuelve a jugar León?

El equipo de Guanajuato espera lograr una victoria para recomponer camino, en su próxima salida, una vez se midan a Necaxa, en calidad de visitante, el viernes 15 de agosto desde las 10:05 p.m. (hora de Colombia).