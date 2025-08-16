¿Quién es el nuevo jefe de despacho de la Presidencia, que reemplazará a Alfredo Saade?

El jefe de despacho (e) de la Presidencia, Raúl Moreno, junto a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Foto: DAPRE

Colombia

Tras anunciarse la salida del pastor Alfredo Saade de la jefatura de despacho de la Presidencia de la República, pues fue designado nuevo embajador de Colombia en Brasil, se confirmó quién lo reemplazará con sus funciones en la Casa de Nariño, al lado del presidente Gustavo Petro.

Se trata de Raúl Moreno, designado jefe de despacho en encargo, y quien actualmente es asesor de la directora del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia), Angie Rodríguez. Moreno es filósofo de la Universidad Nacional, magíster en Creación Literaria y, de acuerdo con información de la Casa de Nariño, ejerció la docencia por 12 años.

Su actividad política inició junto al presidente Gustavo Petro, del 2002 al 2007, cuando el hoy jefe de Estado era congresista. En esa época fue coordinador del equipo de jóvenes. También lo acompañó en la Alcaldía de Bogotá, donde fue asesor de despacho de las secretarías de Integración Social y Gobierno, al igual que Director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y Director de Apoyo a Localidades.

En el actual Gobierno, Moreno se había desempeñado también como asesor del despacho del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Será decisión del presidente Petro si posteriormente lo ratifica como jefe de Despacho en propiedad o si se inclina por otro nombre para lo que es el último año de su gobierno.