“Es un sinvergüenza bocón”: Juan Guillermo Zuluaga sobre el pastor Saade en el gobierno de Petro

Bucaramanga

En medio de su recorrido por el Catatumbo, Ocaña y Bucaramanga, en el oriente colombiano, el precandidato a la presidencia de la república, Juan Guillermo Zuluaga, habló de la designación diplomática de Alfredo Saade. También confirmó día y hora para la inscripción de su candidatura a la presidencia de Colombia.

Zuluaga, cuestionó la salida del llamado pastor Saade del gobierno y su nuevo nombramiento como embajador en Brasil.

“Yo no sé si lo castigaron o lo premiaron, pero el mal llamado pastor, porque los verdaderos pastores son respetables, es un sinvergüenza bocón. Lo sacan de un cargo y lo terminan premiando con una embajada”, afirmó.

Señaló que este tipo de decisiones reflejan un patrón en la actual administración, que, según él, ha favorecido a funcionarios involucrados en escándalos de corrupción.

“Como otro delincuente que salió del país con uno de los mayores casos de corrupción y le facilitaron un asilo político en Centroamérica. Eso es lo que pasa siempre con este gobierno”, agregó en clara alusión a Carlos Ramón González exdirector del Dapre.

El también exalcalde de Villavicencio sostuvo que Colombia no ha tenido un presidente rodeado de tantos cuestionamientos en sus círculos cercanos.

“Yo creo que no hemos tenido un presidente con más escándalos en sus círculos cercanos, íntimos y familiares de corrupción, de indecencia, de indignidad. Todo eso es lo que estamos enfrentando y ellos son sin asco y nosotros en democracia y con valores es lo que tenemos que enfrentar”, puntualizó.

Sobre su inscripción como candidato a la presidencia de Colombia

Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que su precandidatura presidencial busca convertirse en una alternativa desde las regiones frente al centralismo y la crisis de seguridad que atraviesa el país. Confirmó que este martes 19 de agosto estará en Bogotá para inscribir formalmente su candidatura.

“Estaremos el martes a las 9 de la mañana en la registraduría en Bogotá, porque lastimosamente queríamos inscribirnos en regiones, pero el centralismo no deja que las candidaturas presidenciales se inscriban en regiones. Lo vamos a hacer en Bogotá“.

Finalmente, aseguró que, tras la inscripción en Bogotá, iniciará un recorrido por las diferentes regiones de Colombia.