Ministro de Salud recibirá Cruz de Boyacá: Petro lo condecorará por su gestión

Colombia

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y lanzó duras críticas contra el magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, quien había cuestionado públicamente al funcionario.

Durante un evento de la ANDI, el magistrado Reyes afirmó que “hay homicidio por omisión en la gestión del Ministerio de Salud”. La declaración provocó la respuesta del presidente Petro en redes sociales.

“El magistrado Reyes aquí está prejuzgando y de manera grave, porque acusa a mi ministro de Salud de homicidio por omisión, cuando mi ministro ha salvado miles de vidas de niños y niñas, y mujeres en embarazo”, escribió el mandatario.

Además, anunció que condecorará a Jaramillo: “El ministro Jaramillo merece la Cruz de Boyacá y se la voy a otorgar” aseguró y defendió las acciones de su gobierno para garantizar el acceso a medicamentos.

“¿Es que no bastan las acciones policiales de incautación de medicinas compradas por el gobierno, y que encuentran en las bodegas de los gestores farmacéuticos? ¿No ve que allí están los homicidas por omisión? No es el que paga las medicinas el homicida; es el que las acapara”, dijo.

El presidente también cuestionó el manejo financiero de las EPS y destacó que las entidades intervenidas por su gobierno han logrado reducir deudas, a diferencia de las que no han sido intervenidas.

“¿No ve los billones de pesos perdidos en las cuentas de las EPS?, ¿Es que no ve que las EPS intervenidas pudieron reducir sus deudas y las no intervenidas las duplicaron?”, insistió.

Finalmente, resaltó el impacto del modelo preventivo de salud impulsado por su administración.

“¿No ve que gracias a nuestro modelo preventivo detuvimos la expansión de la peste amarilla?, ¿No ve que el gobierno pagó todos los medicamentos de enfermedades huérfanas, de alto costo y crónicas, y no las entregan en las EPS a los pacientes?”.