Personero de Cuítiva le gana tutela a la Asamblea y esta debe retomar la sesión del 24 de julio

El Juzgado Promiscuo de Cuítiva falló a favor del personero municipal, Fabio Guillermo Araque, una acción de tutela que interpuso contra la Asamblea de Boyacá y le ordena a la Corporación adelantar de nuevo la sesión plenaria del 24 de julio de 2025.

El Personero Municipal de Cuítiva, Fabio Guillermo Araque Álvarez, había presentado una Acción Popular con contra de la Asamblea de Boyacá, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales de Igualdad, debido proceso administrativo, el derecho de participación y desconocimiento del principio democrático.

De acuerdo a los argumentos presentados por la parte del accionante, el pasado 24 de julio de 2025 la mesa directiva de la Asamblea de Boyacá citó a sesión plenaria, a las 12:00 del mediodía, como consta en la Circular anexa y firmada por el señor John Alexander López Mendoza, quien funge como presidente de dicha Corporación.

“Siendo las (10:14 a.m.) del día veinticuatro (24) del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), el suscrito Personero Municipal de Cuítiva Boyacá, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 88 de la Ordenanza 002 de 2024 (Reglamento interno de la Asamblea Departamental de Boyacá), envió a la Asamblea del Departamento de Boyacá, vía correo electrónico, una solicitud de intervención en la sesión de control político a la empresa TierraSua para hacer unas preguntas y observaciones relacionadas con la hoja de ruta y /o medidas adoptadas a nivel departamental sobre unas fallas de acción popular de primera y segunda instancia ”, señala el documento.

Dentro de la orden del día estaba incluido un punto de intervenciones por parte de la comunidad, pero la Mesa Directiva levantó la sesión tras culminar el debate con el gerente de la empresa TierraSua S.A.S., John Ernesto Carrero Villamil, señalando que había pérdida de quórum, lo que le impidió al personero de Cuítiva realizar los interrogantes que se tenían.

Ante esto, el Juzgado Promiscuo del municipio de Cuítiva falló la Acción de Tutela a favor del personero Fabio Guillermo Araque Álvarez y le ordenó a la Asamblea de Boyacá, que en el término de 10 días hábiles “reanude la sesión plenaria celebrada el día 24 de julio de 2025 con el fin de agotar los puntos del orden del día pendientes, incluyendo el de “Participación ciudadana” en el que intervendrá el accionante”, además se le debe “garantizar al accionante el uso de la palabra en condiciones equivalentes a las previstas originalmente”.

Acción de Tutela interpuesta por el personero de Cuítiva, Fabio Araque, contra la Asamblea de Boyacá. Ampliar