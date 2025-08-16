Millonarios anuncia los reemplazos de Llinás y Helibelton: la convocatoria para enfrentar al Tolima / Getty IMages

Millonarios afronta una nueva jornada de la Liga Colombiana 2025-II con la urgencia de sumar para salir del fondo de la tabla. El cuadro azul se medirá con el Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro, encuentro programado para el domingo 17 de agosto a partir de las 6:10 de la tarde.

De cara a este duelo, el entrenador David González tendrá dos duras bajas en zona defensiva. Tanto Andrés Llinás como Helibelton Palacios no podrán ser tenidos en cuenta, tras lesionarse en el último partido frente al Deportivo Cali.

El capitán Llinás sufrió “una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda”, razón por la que se perderá gran parte del semestre. Entretanto, el lateral Helibelton presenta "una lesión muscular de segundo grado en la porción larga del bíceps femoral de su pierna derecha“.

Convocatoria de Millonarios con los reemplazos de Llinás y Helibelton

Este sábado 16 de agosto, Millonarios dio a conocer la convocatoria hecha por el entrenador David González para el partido de la séptima fecha contra Deportes Tolima. Se trata de un listado de 19 futbolistas en el que destacan los reemplazos de Andrés Llinás y Helibelton Palacios.

En lugar del bogotano aparece Sergio Mosquera, su habitual reemplazante, mientras que en sustitución del lateral derecho aparece Carlos Sarabia, debido a que Sander Navarro se está recuperado de unas molestias físicas.

Vea acá el listado de jugadores:

Otra novedad pasa por la aparición del arquero uruguayo Guillermo de Amores, quien, precisamente, en aquel accidentado partido frente al Cali sufrió un golpe en su cabeza y tuvo que ser trasladado a una clínica, en donde permaneció en observación. Tanto De Amores como Diego Novoa aparecen como posibilidades para salvaguardar la portería.

Probable XI Titular de Millonarios

Millonarios formaría de la siguiente manera en su partido frente al Deportes Tolima: Guillermo de Amores; Jorge Arias, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Carlos Sarabia; Nicolás Arévalo, Sebastián del Castillo, Beckham Castro, Alex Castro; Santiago Giordana, Jorge Cabezas Hurtado.

