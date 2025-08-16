“Inaceptable”: David González calificó de esa manera la última polémica de Néiser Villarreal

No cesa la tormenta en Millonarios. A los pobres resultados en Liga Colombiana (el equipo es colero del campeonato sin haber ganado un solo partido), ahora se suma una polémica que tiene como gran protagonista a Néiser Villarreal.

El joven delantero, que se encuentra recuperándose de una lesión sufrida con la Selección Colombia Sub-20, realizó un Live a través de redes sociales en el que se le vio portando una camiseta del América de Cali, uno de los más grandes rivales del cuadro capitalino.

La situación, como era de esperarse, no tardó en viralizarse y llovieron críticas en contra del jugador, que no juega un partido oficial con el equipo capitalino desde el 19 de junio.

David González habló sobre la última polémica de Néiser Villarreal

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de Millonarios, el entrenador se refirió a la actitud de Néiser Villarreal y en general a las recientes polémicas que se han presentado al interior de la nómina.

“Lastimosamente, cuando los resultados no son los mejores, todo este tipo de situaciones aparecen”, empezó diciendo González, quien reconoció enterarse por la prensa de las fiestas en las que fueron partícipes jugadores como Beckham Castro y Edwin Mosquera.

“Primero que todo, esas situaciones son inaceptables, en eso tenemos que ser claros. Se genera mucho más problema del que se generaría en otras situaciones, sin significar que esté bien hecho cuando estemos ganando”, apuntó.

Y prometió tomar cartas en el asunto: “Son cosas que lo manejaremos en la interna del grupo y club, son cosas que no pueden pasar al interior de un equipo”, sentenció.

Es preciso recordar que son varias las polémicas en las que se ha visto envuelto Néiser, desde que despuntó con la Selección Colombia en el reciente Sudamericano Sub-20. Desde la imposibilidad de renovar su contrato, pasando por la ‘Chaverrinha’ realizada en un clásico capitalino, hasta su borrada en buena parte de los cuadrangulares pasados por su bajísimo nivel.