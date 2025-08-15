¡Buenas noticias en Millonarios! David González reveló fecha de regreso de Leonardo Castro

Leonardo Castro ha significado una baja sensible para Millonarios. El delantero risaraldense se lesionó el 30 de marzo en el juego por la fecha 11 del torneo Apertura. Ese día marcó gol de penal y al minuto 19, erró otro al 31′ y se retiró con una fractura de peroné de la pierna izquierda, al minuto 43.

El goleador fue operado a principios de abril y desde entonces inició la recuperación, la cual ya sabía que iba a ser larga. Hace unas semanas volvió a hacer trabajos y este viernes 15 de agosto, el entrenador, David González, dio a conocer cuándo se estima que regrese a la competencia.

“Lo de Leo son buenas noticias. Ya está haciendo trabajos a la par del grupo, trabajos con algo de posición, de duelos y de muy buena manera. Estamos confiados de que, en cuestión de dos, tres semanas, pueda estar en nómina para competir”, dijo en rueda de prensa previa al partido ante Deportes Tolima, pactado para el domingo 17 de agosto en Ibagué.

Hasta la fecha, Leonardo Castro se ha perdido 19 juegos con Millonarios, y el equipo ha extrañado su capacidad goleadora, sobre todo en el inicio del campeonato, en el que no ha habido un buen comienzo, pues no han logrado ganar un solo encuentro de cuatro disputados. Se espera que su regreso sea para principios de septiembre.

David González y un parte médico general del plantel

La zona defensiva: “Obviamente, la situación de Andrés (Llinás) es conocida por todos. Helibelton (Palacios) también tuvo una pequeña lesión en su pierna. Esperamos que no se lleve demasiado tiempo, pero no está disponible para el partido. Con (Carlos) Sarabia hemos venido acelerando un problema, ha tenido la oportunidad de tener cuatro sesiones completas y eso lo hace elegible para la nómina de este domingo”.

El reemplazo de Andrés Llinás: “Con la ausencia de Andrés está Sergio (Mosquera) y Alex Paz. Hemos mirado opciones y entre algunos de los dos estará la decisión”.

Guillermo de Amores: “Ya entrena con normalidad, puede ser elegido”.

Mackalister Silva: “Seguimos en proceso favorable, ha tenido evolución, pero no ha podido empezar trabajos grupales. No está cerca de competencia”.

Neyser Villarreal: “Regresó de la selección con un problema en su rodilla, no hace parte de trabajos grupales”.

Nicolás Giraldo: “Tuvo un problema que lo marginó un poco más de dos semanas, ya está disponible”.

Christian Cazoñales: “Tuvo dos fracturas en su muñeca, una de esas es una fractura que no nos permite utilizarlo inmediatamente. Hay que darle unos días, para que con una férula pueda jugar. No es elegible”.

Sander Navarro: “Tuvo un problema muscular claro. Está en departamento médico, no está en trabajos grupales y no está listo para competencia”.

David González sobre actos ajenos al fútbol en el plantel

En los últimos días, salieron unas fotos de los jugadores Beckham Castro y Edwin Mosquera en una discoteca de Bogotá. Asimismo, Neyser Villarreal posó en una transmisión, con la camiseta de América.

En rueda de prensa, González rechazó con contundencia: “Cuando los resultados no son los mejores, este tipo de situaciones son inaceptables y se vuelve mucho más problema del que se generaría en otro tipo de situación, sin significar que esté bien hecho cuando estemos ganando. Son cosas que lo manejamos en la interna del grupo, pero son cosas que no pueden pasar”.