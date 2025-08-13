Millonarios anuncia dura baja para sus próximos partidos de Liga Colombiana 2025-II. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

No cesan los problemas en Millonarios. En las últimas horas, el cuadro capitalino anunció que una de sus figuras se perderá los próximos partidos de la temporada, por cuenta de una lesión muscular sufrida en el partido liguero frente a Deportivo Cali.

Es preciso recordar que en ese duelo se presentaron otros dos inconvenientes con integrantes del plantel. El capitán Andrés Llinás sufrió “una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda”, mientras que el arquero Guillermo de Amores presentó “una conmoción cerebral”.

Millonarios emitió un parte médico este miércoles 13 de agosto en el que confirmó la lesión del lateral Helibleton Palacios, quien venía siendo inamovible por sector derecho en el onceno de David González.

Según se detalló, el defensor tiene "una lesión muscular de segundo grado en la porción larga del bíceps femoral de su pierna derecha" y por tal motivo se encuentra en proceso de recuperación.

Si bien no se especificó la fecha de su regreso, la misma podría darse en dos o tres semanas. De darse dicho lapso de tiempo, Palacios se perdería alrededor de cinco partidos:

Tolima vs. Millonarios (17 de agosto)

Millonarios vs. Unión Magdalena (20 de agosto)

Millonarios vs. Junior (23 de agosto)

Real Cartagena vs. Millonarios / Copa Colombia (26 de agosto)

Águilas Doradas vs. Millonarios (29 de agosto)

Helibelton Palacios en su presentación como nuevo jugador de Millonarios / Twitter: @MillosFCoficial. Ampliar

Sin Helibelton a disposición, el cuerpo técnico encabezado por David González tendría que echar mano de Sander Navarro, habitual revulsivo por sector derecho, o Carlos Sarabia, aunque su presencia está condicionada por sus llamados a la Selección Colombia Sub-20.

En este segundo semestre del año, Palacios disputó cinco encuentros, cuatro de ellos por Liga Colombiana, repartidos en 394 minutos de juego. En ese lapso anotó un gol y recibió una cartulina amarilla.