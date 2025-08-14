Cundinamarca aumentó a 50 millones de pesos recompensa por información de la menor Valeria Afanador

Colombia

Se cumple el tercer día de búsqueda de la niña de 10 años Valeria Afanador Cardenas. La última vez que vieron a la menor fue en el Colegio Campestre Los Laureles Bilingüe en la vereda Río Frío en Cajicá, Cundinamarca. De acuerdo con el colegio, en los videos de las cámaras de seguridad se ve a Valeria en unos arbustos.

Desde la Gobernación de Cundinamarca, la Fiscalia, el GAULA, los Bomberos, la Defensa Civil, que suman cerca de 200 personas, desplegaron todas sus capacidades (entre esas drones y buzos) para encontrar a Valeria. Los familiares de Valeria, amigos cercanos a la familia, la comunidad estudiantil y los habitantes de Cajicá se unieron a la búsqueda de la menor.

En total, entre autoridades y la comunidad, son más de 400 personas que recorren el municipio, que navegan por el río, pegan afiches y van de voz en voz buscando a la menor.

Para intensificar la búsqueda, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aumentó la recompensa de por información que dé con el paradero de la niña.

“ Aumentamos la recompensa, 20 millones que había establecido la alcaldesa, la aumentamos a 50 millones de pesos. Esperamos que tengamos información que nos permita dar con el paradero de Valeria. Es absolutamente urgente e importante que todos nos unamos en esta búsqueda”, aseguró Rey.

Asimismo, aumentaron el recorrido de acción en el río Frío, ahora buscarán a lo largo de 6 km. “No vamos a escatimar recursos ni personal: todo nuestro equipo especializado está en terreno, acuartelado en primer grado, con la determinación de encontrar a la menor en las próximas horas”, indicó el mandatario regional.