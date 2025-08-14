Pablo Armero y una dura crítica al América de Cali y su directiva: “Hoy no veo jerarquía”

Pablo Armero, ídolo del América de Cali y lateral izquierdo histórico de la Selección Colombia, lanzó una dura crítica al equipo vallecaucano y a su directiva, luego de la derrota 1-2 ante Fluminense, en el juego de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En diálogo con La Estación Deportiva Radio, Armero aseguró que al cuadro vallecaucano le hace falta jerarquía, la cual la pueden dar jugadores de mayor experiencia para afrontar estas competencias internacionales.

¿Qué dijo Pablo Armero?

“Como jugador, como hincha, como representante del América de Cali, uno no juega un torneo internacional con los muchachos. Necesitamos jugadores de más experiencia para estos torneos, los muchachos son muy jóvenes para enfrentar estos torneos y si la directiva no se pone las pilas, no se para dónde vamos, pero necesitamos más jerarquía, hay que meter más”, señaló Armero.

Al respecto, añadió: “Yo no le echo la culpa al cuerpo técnico, porque siempre quiere hacer lo mejor. Nosotros estamos en América de Cali, estuve en el 2018, tuve un técnico muy bueno, el portugués y lo criticaron mucho porque supuestamente no tenía experiencia. Ahora tenemos un técnico muy bueno, pero hoy no veo jerarquía, estamos en casa, muchachos, directivos”.

“No soy nadie, soy uno más, un hincha más y hoy necesitamos que América se concientice, que ya es hora de ganar un título internacional. Necesitamos hacer respetar la casa”, agregó, sobre la responsabilidad del club.

Finalmente, sobre el juego de vuelta en Brasil, contó que no descarta un triunfo. “Siempre, América es grande, pero estos torneos internacionales no podemos afrontarlos con nuestros muchachos, necesitamos jugadores que sepan afrontar estos torneos internacionales. La institución tiene con qué traer jugadores de más experiencia para afrontar estos torneos. América necesita jugadores internacionales para afrontar estos torneos”, concluyó.