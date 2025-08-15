Daniel Ruiz da el salto al fútbol europeo: así fue presentando en su nuevo equipo / Tomada de @pfc_cska

El mercado de fichajes en territorio europeo sigue su curso y los futbolistas colombianos continúan siendo protagonistas. Ahora el turno de ser noticia fue para Daniel Ruiz, quien le puso fin a su segunda etapa por Millonarios e inicia un nuevo camino en el exterior, esta vez por el Viejo Continente.

Daniel Ruiz en su segunda etapa como jugador de Millonarios / Twitter: @MillosFCOficial. Ampliar

El mediocampista bogotano afrontará su segundo reto a nivel internacional, luego de la experiencia vivida con el Santos de Brasil en la temporada 2023. Ahora, con 24 años y una basta experiencia a nivel local, se une a un equipo histórico de Europa.

Así fue presentando Daniel Ruiz en su nuevo equipo

A través de redes sociales, el CSKA de Moscú anunció este viernes 15 de agosto la contratación de Daniel Ruiz, quien firma con el equipo a modo de préstamo por un año con opción de compra.

Vea acá el video de presentación del volante creativo:

En las publicaciones, el equipo ruso aclara que el jugador portará el dorsal ‘19′, mismo que empleó en sus inicios con Millonarios, y que su fichaje o no al final de la temporada dependerá de los objetivos que pueda cumplir.

Todo lo que debe saber del CSKA Moscú en la temporada 2025-26

El CSKA Moscú se encuentra en la cuarta casilla de la Liga Premier de Rusia al sumar 8 puntos de 12 posibles. Asimismo, es uno de los pocos clubes del campeonato que se encuentra invicto (dos victorias, dos empates).

En Copa de Rusia se encuentra disputando apenas la fase de grupos (recién van dos partidos), mientras que a nivel internacional no tiene actividad, debido a que los equipos de Rusia continúa suspendidos por UEFA.

En este equipo, Ruiz compartirá con figuras locales como el mítico guardameta Igor Akinfeev e Ivan Oblyakov, así como jugadores como el brasileño Moisés y el argentino Adolfo Gaich.

Justamente, Oblyakov es el volante de armado en este equipo, mientras que por las bandas se emplean jugadores más veloces como lo son Kirill Glebov o Danil Krugovoy, lateral reconvertido.

Daniel Ruiz se convierte entonces en el segundo colombiano en portar los colores del CSKA Moscú, luego de Jorge Carrascal, curiosamente también con pasado en Millonarios.