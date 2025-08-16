Falso guía drogaba y robaba a turistas extranjeros en Bogotá: Usaba medicamentos veterinarios

Bogotá

Un hombre identificado como Marco Antonio Modesti Cañizalez contactaba por redes sociales a ciudadanos extranjeros que visitaban Bogotá, y se ganaba su confianza para que le permitieran acompañarlos a conocer la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento en la ciudad, todo esto bajo la imagen de un respetable guía turístico de la ciudad.

Ya con la confianza de los turistas ganada y en los recorridos que comenzaba a hacer con ellos en la ciudad, Modesti les suministraba sustancias tóxicas hasta dejarlos inconscientes, una condición que el falso guía habría aprovechado para quitarles objetos de valor, dinero en efectivo y realizar transferencias. Hasta el momento se han acreditado hurtos a ciudadanos italianos, tailandeses, norteamericanos, israelíes y alemanes, que superan los 114 millones de pesos.

De acuerdo con las denuncias recibidas y las pruebas recopiladas, los hurtos también ocurrieron en los hoteles en los que se hospedaban las víctimas. Allí finalizaban los recorridos que ofrecía Modesti Cañizalez, y donde las convencía de departir durante algunos minutos para ofrecerles una bebida con medicamentos veterinarios diluidos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.