Caso Harold Aroca: Policía responde a denuncias de encubrimiento por homicidio en Los Laches

Policía de Bogotá responde a la familia de Harold Aroca sobre el presunto encubrimiento de su desaparición.

Bogotá

La madre de Harold Aroca, el joven de 16 años que fue encontrado sin vida por sus familiares, asegura que el caso habría estado encubierto por la policía de Bogotá. Ante esto, la Policía respondió y aseguran que una vez conocidos los hechos se trabajó en su búsqueda de forma inmediata.

“La policía Nacional reafirma su compromiso absoluto con el esclarecimiento del homicidio de Harold Aroca ocurrido en el sector de Los Laches y seguirá con el trabajo investigativo. Una vez conocidos los hechos se activó la búsqueda urgente por parte del Gaula de la Policía”. Explicó el Teniente Coronel, Luis Carlos Torres Comandante Estación de Policía de la localidad de Santa Fe.

Según el uniformado, el padre del menor se acercó al cai de la zona donde se habría desaparecido su hijo y avisó a las autoridades y comenzaron a buscarlo junto a los vecinos del sector.

“Se acompaño al padre de Harold, quien se acercó el pasado 5 de agosto al CAI de los Laches para informar la desaparición de su hijo. De manera inmediata se realizaron las labores de Búsqueda junto con vecinos y familiares del menor. Acá hay que destacar que su padre manifestó que había sido contactado con Harold en donde le decía que estaba con un conocido y el padre mostró un video de su hijo junto a otros Jóvenes, información que es materia de Investigación”.

Después y según la policía, la madre llegó a Bogotá y allí también ella se habría acercado a la policía.

“Al tercer día arribo desde el departamento del Valle del Cauca la madre del joven que tomó contacto con la Policía Nacional y con quien se desplegaron labores para la localización de Harold. En medio de esta búsqueda, la familia junto a vecinos cercanos encontró el cuerpo sin vida en zona boscosa de la localidad de San Cristóbal”.

“De forma inmediata se realizaron las coordinaciones con el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación que realizaron los actos urgentes. Se dispuso de un componente investigativo que ha permitido identificar a personas que presuntamente están relacionadas con este homicidio”.

¿Qué dice la familia de Harold Aroca?

Carolina García, madre de Harold Aroca García, el menor que fue asesinado en los últimos días en Bogotá, se presentó en el Concejo de Bogotá para denunciar la falta de apoyo por parte de las autoridades a cargo del caso. Además, exigió justicia y celeridad en las investigaciones.

Carolina aseguró que, en el lugar donde el agente de la Policía le dijo que su hijo no podía estar, fue en donde lo encontró. Por otro lado, la mujer afirmó que en este Comando de Atención Inmediata (CAI) encubrieron a los perpetradores del asesinato y, por tanto, no la ayudaron: “Yo quiero que me ayuden a investigar el CAI de Los Laches, porque ellos sabían, ellos lo taparon”.

Su hijo fue reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto. Habitantes del barrio de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, sector donde vivía el joven, aseguraron que fue secuestrado por cuatro hombres armados cuando salió a jugar fútbol después de llegar del colegio.