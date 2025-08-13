Rechazan advertencia de EE.UU. sobre viajar a Norte de Santander

Cúcuta

Hay preocupación desde el sector turismo de Norte de Santander frente a las afectaciones que se puedan generar por la advertencia hecha desde los Estados Unidos de no viajar a este departamento.

Por ello se hace énfasis en las estrategias que se desarrollan desde este gremio para brindar todas las garantías a los viajeros, demostrando que las condiciones de seguridad, aunque complejas al igual que el resto del país, no son tan críticas como se ha dado a conocer por el gobierno norteamericano.

“Nosotros desde el gremio y desde todo el sector turismo, lo que lo que tomamos de esta noticia es la exposición ante los medios, como hacemos con este espacio de mantener una comunicación abierta hacia nuestros clientes, nuestros aliados comerciales, aerolíneas, agencias de viaje que nos permitan dar a conocer las políticas seguras que tenemos en los establecimientos y la necesidad que tenemos de dar a conocer los diferentes protocolos de seguridad que hay, no solamente en los hoteles, sino también en la región, manifestar a través de los diferentes medios de comunicación y las propias plataformas digitales de los hoteles. Sabemos que hay situaciones o percepción de seguridad en todo el país y nos preocupa de sobremanera que mencionen puntualmente el departamento” dijo a Caracol Radio Hugo Santos, presidente de Cotelco.

La mayor preocupación radica en la cancelación de viajes y reservas que trae consigo graves pérdidas económicas para hoteles, agencias y otras empresas dedicadas al turismo.

“Lo que nos preocupa es que inmediatamente salen este tipo de noticias o avisos, empezamos a recibir algunas cancelaciones, empezamos a revisar las políticas de cancelaciones por parte de las reservas. Empezamos a notar que se cancelan reservas, que se modifican fechas de reservaciones, ya no viajan en agosto, viajan en diciembre o el viaje que tenían programado en diciembre lo adelantan para julio, lo cambian para el año próximo, esperando que cambien las condiciones, entonces sí se ven muchas modificaciones en el tema de reserva y ahí es donde tenemos que intervenir nosotros y empezar a trabajar en medidas flexibles, no solamente que le permitan conocer al viajero la situación actual y las condiciones de seguridad en cada uno de los establecimientos que podemos garantizar la seguridad de los visitantes, sino que también tenemos medidas flexibles para esas políticas de cambio de cancelaciones o movimiento de fechas en las reservas que hayan realizado” puntualizó Santos.

Invitan a visitantes extranjeros y connacionales a seguir visitando Norte de Santander, conocer sus paisajes, cultura y gastronomía.