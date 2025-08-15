Pronóstico IDEAM: ¿Cómo estará el clima en Bogotá y en otras ciudades durante el fin de semana?

Clima el 17 y 18 de mayo en Colombia: IDEAM pronostica lluvias en 5 regiones los próximos días. Foto de Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) pronostica que este fin de semana los mayores acumulados de precipitaciones se prevén para el viernes 15 y sábado 16 de agosto, con lluvias más intensas en las regiones Caribe, Pacífica y Andina.

En Bogotá, se pronostica cielo mayormente nublado y predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en algunos momentos del fin de semana.

El huracán Erin no tendrá impacto en Colombia.

Con el inicio de la temporada de ciclones, sobre el oriente de las Antillas Menores, el sistema ciclónico Erin se ha transformado en huracán, el cual presenta vientos máximos de 120 km/h.

El pronóstico indica que no tendrá una afectación directa sobre Colombia. Sin embargo, puede presentarse un incremento de las lluvias entre el 15 y el 16 de agosto en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.

Así como también es probable que se incrementen las precipitaciones en los departamentos de Santander, Antioquia y áreas costeras del Pacífico colombiano.

Así será el clima día a día:

Viernes 15 de agosto: Las lluvias más fuertes se prevén en las regiones Caribe, Pacífica, norte y occidente de la Andina y al oriente de la Orinoquía y la Amazonía.

Departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Boyacá, entre otros, tendrán los mayores acumulados en lluvias.

Sábado 16 de agosto: Este día se espera una reducción de las precipitaciones en las regiones Orinoquía, Amazonía y Caribe.

Las lluvias de menor intensidad se prevén en Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Domingo 17 de agosto: Para este día se espera un ligero incremento respecto a las precipitaciones del día anterior, concentrándose en su mayoría en las regiones Orinoquía, Amazonía y Andina.

Mientras que, en las regiones Caribe y Pacífica, se estima una ligera reducción de las lluvias.

Las precipitaciones intensas con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas se esperan en los siguientes departamentos:

Cesar.

Sur de Magdalena.

Bolívar.

Sucre.

Córdoba.

Oriente de Chocó.

Santander.

Occidente de Valle del Cauca

Cauca.

Antioquia.

Norte de Santander.

Caldas.

Risaralda.

Norte de Tolima.

Vichada.

Guainía.

Oriente de Guaviare.

Caquetá.

Vaupés.

Sur del Meta.

Amazonas.

Lunes 18 de agosto: Este día festivo se estima una pequeña reducción de las lluvias en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Sin embargo, en la región Caribe y la Andina se incrementarán.

Los mayores acumulados de lluvias se esperan en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la región de La Mojana.

Así como en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander y Santander.

Por su parte, en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Meta, Vichada y Caquetá, se esperan lluvias con menor intensidad.

Sugerencias desde el IDEAM por posibles deslizamientos:

Estar atentos al estado de las vías, principalmente en los departamentos con alerta roja, donde la amenaza es alta. Buscar refugio en zonas seguras. Evitar el tránsito en zonas de alta pendiente.

