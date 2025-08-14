Cambios en las comandancias de la Policía de Cúcuta y Norte de Santander

Cúcuta

Durante las últimas horas se conoció el documento oficial de la Dirección de Talento Humano de traslados de comandantes y subcomandantes de la Policía Nacional.

Estos cambios incluyen a los encargados de la institución en el área metropolitana de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander.

El actual comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, BG William Quintero Salazar, pasa a ser el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y el actual subcomandante de la Mecuc, CR Édgar Andrés Correa Tobón, pasa a la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión GAULA.

El actual comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, CR Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, pasa a ser el comandante de la Policía en el departamento de Santander, y el comandante operativo de la DENOR, CR Carlos Julio Esteban Blanco, pasa a ser el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Quien llega a hacerse cargo de la Policía Metropolitana de Cúcuta es el CR Libardo Fabio Ojeda Eraso, que venía ejerciendo como comandante de la Policía en el departamento del Tolima, mientras como comandante de Policía de Norte de Santander asumirá el CR Jorge Andrés Bernal Granada, que venía ejerciendo como Director de Carabineros y Protección Ambiental.

Los uniformados fueron notificados en la más reciente reunión con la dirección nacional de la Policía y se espera que en los próximos días se hagan efectivos estos cambios.