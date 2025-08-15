150 uniformados vigilarán las vías de Norte de Santander en el puente festivo

Norte de Santander.

Con motivo del puente festivo y las ferias en varios municipios y corregimientos del departamento, la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander desplegará cerca de 150 hombres y mujeres en los puntos estratégicos de las vías nacionales para garantizar la seguridad vial.

El mayor Alberthland Agudelo, jefe de la seccional, indicó que se espera el tránsito de aproximadamente 26 mil vehículos durante el fin de semana.

“El llamado es a que planeen su viaje, revisen las condiciones técnico-mecánicas, cuenten con el kit de carretera y consulten el estado de las vías marcando el numeral 767”, señaló.

El oficial recordó que el año pasado, se registraron cuatro accidentes de tránsito que dejaron una persona fallecida y tres lesionadas, por lo que insistió en que los conductores respeten los límites de velocidad, utilicen el cinturón de seguridad y conduzcan con prudencia.

Entre las infracciones más frecuentes durante estos operativos están conducir sin licencia, portar licencias vencidas, no tener el seguro obligatorio vigente, incumplir las normas en motocicletas -como no usar casco o llevar sobrecupo- y omitir la revisión técnico-mecánica.

“Queremos que todos lleguen sanos y salvos a sus destinos y puedan regresar a casa para abrazar a sus seres queridos después del fin de semana”, puntualizó Agudelo.