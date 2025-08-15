Investigan la muerte de un niño de ocho años en Arboletes, Antioquia

Arboletes- Antioquia

Este jueves se reportó la muerte de un niño de ocho años aproximadamente en el área urbana del municipio de Arboletes, en el Urabá antioqueño. Este triste hecho es materia de investigación por parte de las autoridades locales.

Informaron de manera preliminar que el menor Samuel Cogollo Fuentes se encontraba de paseo con su familia en uno de los hoteles de la zona turística cuando sufrió el accidente. Al parecer, el menor estaba en el área de la piscina, pero por ahora no se indican con claridad las causas de la muerte.

Informaron de manera extraoficial que, una vez ocurre el incidente, el menor es llevado de urgencia al hospital local donde se declara la muerte. Se indica que, al parecer, fue por inmersión, pero ese es un reporte preliminar, ya que las causas del fallecimiento aún no se han establecido.

El niño estaba en esa población en una actividad recreativa con su familia y habían llegado desde la vecina población de Los Córdobas en el departamento de Córdoba. Además, se indica que el niño era un deportista, practicaba el boxeo.