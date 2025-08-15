Habitante de calle, que habría asesinado a joven en Itagüí, se declaró inocente

Habitante de calle no aceptó cargos por el delito de homicidio agravado por la muerte del joven Esteban Yepes, en Itagüí. Foto: captura de video.

Itagüí, Antioquia

En una audiencia realizada ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías de Itagüí, William de Jesús Cadavid, el hombre de 77 años en condición de calle, rechazó los cargos que se le imputan por el homicidio agravado del joven Esteban Yepes Palacio, de 19 años, ocurrido el pasado lunes 11 de agosto en la zona céntrica de ese municipio del sur del Valle de Aburrá.

Durante el procedimiento, el fiscal encargado insistió en explicar el delito por Homicidio agravado y ofreció al imputado la posibilidad de reducir hasta en un 50 % su condena si aceptaba los cargos, teniendo en cuenta que la pena podría alcanzar entre 33 y 50 años de prisión. Sin embargo, Cadavid mantuvo su posición de inocencia en reiteradas ocasiones.

Ante los argumentos del fiscal, el juez determinó imponer medida de aseguramiento en prisión, ordenando su reclusión preventiva en el centro carcelario La Paz en Itagüí, como una medida para garantizar que responda al proceso, especialmente considerando su situación de calle y la potencial peligrosidad, respaldado también por la Procuraduría.

El trágico hecho ocurrió el 11 de agosto en la carrera 51 con calle 53, en el barrio Villa Paula, cuando Esteban llevaba a su perro y fue atacado por la espalda con un arma blanca, causándole una herida letal en el cuello. Cámaras de seguridad registraron el ataque, y los testigos alertaron a las autoridades sobre un fuerte comportamiento agresivo previo del imputado en otros sectores.