Ataque del ELN con dron deja un soldado muerto y varios heridos en Santa Rosa del Sur, Bolívar

Bogotá

En medio de operaciones adelantadas por el Ejército Nacional en medio del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Selva N.º 48 fueron atacadas con artefactos explosivos lanzados por un dron por el ELN, en la vereda La Pradera, en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar.

​En estos hechos fue asesinado el soldado profesional Jhonn Redondo Jiménez, quien, a pesar de los esfuerzos de los enfermeros de combate y el personal médico, falleció durante la extracción a un hospital de la ciudad de Bucaramanga.

Siete soldados profesionales más presentan heridas leves producto de esquirlas y cuatro más están siendo buscados por unidades militares que desplegaron maniobras ofensivas en la zona.

El Ejército rechaza este acto terrorista del ELN que atenta no solamente contra la vida e integridad de las tropas, sino con la seguridad de la población civil y asegura que estas acciones son una violación a los derechos humanos.

Un equipo interdisciplinario del Ejército Nacional brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y espiritual a la familia del soldado asesinado.

Pese a estos hechos, las operaciones militares que adelanta la décima novena brigada del Ejército en el sur de Bolívar se mantendrán en esta zona para frenar el accionar de los grupos armados ilegales y proteger a las comunidades.