Aprehenden a menores que habrían participado en doble homicidio de adultos mayores, en Barranquilla

Caracol Radio conoció en primicia que la Policía y la Fiscalía aprehendieron a tres jóvenes que estarían implicados en el doble crimen de los adultos mayores Roberto Vásquez Camargo, quien era médico, y su esposa, Porfiria Escorcia Villalba, el pasado 13 de junio, en el barrio Altos de Riomar, en Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Este medio pudo establecer que las autoridades realizaron allanamientos en diferentes sectores del área metropolitana de Barranquilla, logrando la aprehensión de los jóvenes, quienes habrían cometido el hecho, al parecer, por un hurto.

Tras conocerse la noticia, Néstor Escorcia, sobrino de los adultos mayores, sostuvo que “ahora la idea es que las autoridades trabajen en el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia”.

El pariente indicó que han tenido el acompañamiento por parte de las autoridades en todo este proceso.

¿Quiénes fueron los adultos mayores asesinados?

Roberto Vásquez Camargo y Porfiria Isabel Escorcia Villalba fueron una pareja de adultos mayores muy reconocida en el ámbito de la salud en Barranquilla.

Roberto, médico epidemiólogo de 88 años, trabajó durante décadas en la prevención de enfermedades y fue reconocido en la atención a personas con VIH en la ciudad. Además de su labor médica, fue docente universitario y jefe de epidemiología en la Secretaría de Salud del Atlántico. Por su parte, Porfiria, de 80 años, fue enfermera y profesora universitaria en medicina preventiva, con más de 30 años de experiencia formando a nuevas generaciones de profesionales de la salud.