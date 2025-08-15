Nueva convocatoria DANE 2025: pagan más de 3 millones de pesos; fecha límite para aplicar en agosto

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE anunció una nueva convocatoria laboral para integrar el Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO). Las ofertas públicas del DANE son procesos para contratar personal que participe en la recolección y procesamiento de información estadística de Colombia.

En esta ocasión, la entidad aclaró que la convocatoria está dirigida en la recolección de información en la temática social ‘Situación de las mujeres’, en 7 regiones del país. Considerando que las cifras DANE revelan una tasa de desempleo del 11.2% para las mujeres y del 7.0% para los hombres, en el periodo abril-junio de 2025, esta oferta se presenta como una valiosa oportunidad para dinamizar el empleo femenino y juvenil.

Las funciones están relacionadas con censos económicos y temáticas sociales y se ofrecen roles como coordinadores de campo, sensibilizadores y profesionales transversales.

Las personas que desean formar parte del BPSO deben inscribirse a las invitaciones públicas del DANE y cumplir con los requisitos del perfil solicitado, así como superar satisfactoriamente una evaluación de conocimientos.

Fecha límite para aplicar en agosto

De acuerdo con la entidad, las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de agosto de 2025 o hasta completar inscripciones necesarias. La fecha estimada para el inicio de operaciones es el 1 de octubre de 2025.

A continuación detallamos los requisitos, condiciones así como los perfiles requeridos para poder aplicar a la convocatoria:

Perfiles requeridos por el DANE

En total se requieren 56 personas para la recolección de información en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Pasto, San José De Cúcuta, Santiago de Cali:

28 Profesionales Transversales (mujeres)

14 Coordinadores de Campo 2

7 Coordinadores de Campo 1

7 Sensibilizadores

Coordinador de Campo 1

Distribuir equitativamente las áreas de trabajo a los coordinadores de campo 2 de acuerdo con la muestra asignada, y velar por su cumplimiento.

Título de formación tecnológica y veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.

Seis (6) semestres de pregrado universitario aprobados y veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.

Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: $3.350.000

Coordinador de Campo 2

Organizar y controlar el proceso de levantamiento de la información, gestionando las actividades necesarias para la aplicación de las encuestas, teniendo como base la muestra asignada y en cumplimiento del cronograma establecido.

Título de formación tecnológica y doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.

Aprobación de seis (6) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.

Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: $2.996.000

Profesional transversal (mujeres)

Realizar de manera presencial, la encuesta y el levantamiento de información en los hogares que se encuentren en las viviendas del segmento asignado por el/la coordinador/a de campo 2.

Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Seis (6) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Para el rol de profesional transversal 2, la invitación está dirigida exclusivamente a mujeres en toda su diversidad (Ver justificación).

Esta condición se validará según el campo “sexo” que figure en el documento de identificación presentado por la persona interesada al momento de la inscripción.

Salario: $2.881.000

Sensibilizador

Apropiar las narrativas de la operación estadística para brindar información clara y oportuna sobre esta al grupo de interés de la Entidad.

Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: $2.212.000

Link de la convocatoria DANE

Para inscribirse en la invitación pública, la persona interesada debe completar el formulario de inscripción disponible en cada oferta.

Al momento de registrarse al aplicativo e inscribirse a una invitación pública, se acepta el tratamiento de datos personales y los términos y condiciones

Para ampliar más información de la oferta laboral del DANE, ingrese directamente a https://bpso.dane.gov.co/, allí podrá consultar los requisitos, funciones específicas de cada rol, así como las condiciones de la convocatoria.