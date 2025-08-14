SENA abrió inscripciones a programas Modalidad Virtual III - 2025: Fechas clave y link convocatoria

El Servicio Nacional de Aprendizaje conocido popularmente el país por sus siglas SENA, le brinda a los colombianos la oportunidad de estudiar de manera totalmente gratuita. Buscan impulsar la educación integral de manera virtual y presencial, lo que le ha permitirle a las personas estudiar de manera más fácil.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, la formación del país exige un cambio digital en todos los sectores, por lo que, en este mes de agosto 2025, buscan promover la Tercera Oferta de Formación Virtual.

SENA programas virtuales 2025

SENA indicó que para esta ocasión las personas podrán estudiar dos niveles de formación, ya sea técnico o tecnólogo, esto les darán la oportunidad de aplicar de forma práctica todos los conocimientos por medio de contrato laboral de aprendizaje, lo que les otorgará garantías legales en una de las más de 26.000 empresas que tienen alianza con el centro de estudio.

La Tercera Oferta de Formación Virtual ofrece más de 40 programas, estos son algunos de ellos:

SENA programas virtuales: Técnicos

Agente de tránsito y transporte

Asesoría comercial

Contabilización de operaciones comerciales y financieras

Control de la seguridad digital

Marketing digital para el sistema de la moda

Programación de videojuegos

Servicio de recepción hotelera

SENA programas virtuales: Tecnologías

Análisis y Desarrollo de Software

Desarrollo de medios gráficos visuales

Tecnología en Desarrollo Publicitario

Gestión agroempresarial

Tecnología en Desarrollo Publicitario

Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda

Fechas de inscripciones para programas Modalidad Virtual en SENA

El SENA indica que, las personas que se encuentren interesadas en acceder a cualquiera de los cursos activos, puede hacerlo desde 14 de agostos hasta el 19 de agosto. Incluso, se resalta que en ocasión se podrán inscribir tanto colombianos como extranjeros.

Inscripciones para programas virtuales en SENA: link convocatoria

Tomando en cuenta las fechas activas para las inscripciones de la Tercera Oferta de Formación Virtual, el SENA presento un enlace especialmente para realizar el proceso y no tener inconvenientes o confusiones.

ENLACE de inscripciones para programas virtuales SENA: betowa.sena.edu.co

Siga estos pasos 3 simples pasos para acceder al curso que le llama la atención, tenga en cuenta que el proceso es totalmente GRATIS, por lo que no tendrá que realizar pagos a terceros, evite caer en estafas.

Ingrese a betowa.sena.edu.co Busque la sección “Virtual” Identifique el curso de su interés y de clic en “Inscribirse”

Nota: si usted ya se encuentra registrado en SOFIA Plus, puede ingresar los mismos datos para iniciar sesión en Betowa, de lo contrario deberá dar clic en la opción “Registrarse” y seguir los pasos que le indica la página.

Para finalizar, si en su momento no logró realizar la inscripción puede comunicarse con la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 o para el resto de ciudades en el número 018000-910-270.