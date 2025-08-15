Ni Barranquilla ni Cali: Anunciada la nueva sede de la Selección Colombia

La Selección Colombia Femenina tiene sede definida para el estreno de la Conmebol Liga de Naciones, torneo bajo el cual se competirá para conocer las clasificadas al Mundial 2027 en Brasil. Las Eliminatorias se jugarán bajo formato de todos contra todos, a duelos únicos, y los dos primeros equipos avanzarán de manera directa, mientras que el puesto 3 y 4 corresponde al repechaje.

La sede natural del combinado nacional es Cali, pues el Pascual Guerrero fue designado como el estadio para oficiar de local en estas clasificatorias. No obstante, para el primer partido de la Tricolor, no está disponible debido al concierto de Shakira el 25 de octubre, mientras que el juego ante Perú está pactado para el viernes 24 del mismo mes.

¿Cuál será la sede de Colombia para el juego ante Perú?

Ante las especulaciones generadas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que el estadio Atanasio Girardot de Medellín, fue el designado para albergar el debut de Colombia en la Liga de Naciones Femenina.

“El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó oficialmente a la FCF la disponibilidad de la ciudad para albergar este compromiso...La FCF invita a la afición colombiana a acompañar y alentar a la Selección en este nuevo desafío rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027”, se lee en el comunicado de prensa emitido por la federación.

No obstante, se estima que la Selección Colombia regrese a Cali para el juego por la fecha 5 ante Venezuela. Por las jornadas 2 y 3, será visitante contra Ecuador y Bolivia respectivamente, mientras que la cuarta fecha le corresponde descansar.

Fixture de la Selección Colombia en la Liga de Naciones

Fecha 1 - 24 de octubre

Colombia Vs. Perú

Fecha 2 - 28 de octubre

Ecuador Vs. Colombia

Fecha 3 - Por definir

Bolivia Vs. Colombia

Fecha 4 - Por definir

Descansa Colombia

Fecha 5 - Por definir

Colombia Vs. Venezuela

Fecha 6 - Por definir

Colombia Vs. Chile

Fecha 7 - Por definir

Argentina Vs. Colombia

Fecha 8 - Por definir

Colombia Vs. Uruguay

Fecha 9 - Por definir

Paraguay Vs. Colombia