Ni Barranquilla ni Cali: Anunciada la nueva sede de la Selección Colombia
La Tricolor competirá por la Liga de Naciones, buscando la clasificación al Mundial 2027.
La Selección Colombia Femenina tiene sede definida para el estreno de la Conmebol Liga de Naciones, torneo bajo el cual se competirá para conocer las clasificadas al Mundial 2027 en Brasil. Las Eliminatorias se jugarán bajo formato de todos contra todos, a duelos únicos, y los dos primeros equipos avanzarán de manera directa, mientras que el puesto 3 y 4 corresponde al repechaje.
La sede natural del combinado nacional es Cali, pues el Pascual Guerrero fue designado como el estadio para oficiar de local en estas clasificatorias. No obstante, para el primer partido de la Tricolor, no está disponible debido al concierto de Shakira el 25 de octubre, mientras que el juego ante Perú está pactado para el viernes 24 del mismo mes.
¿Cuál será la sede de Colombia para el juego ante Perú?
Ante las especulaciones generadas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que el estadio Atanasio Girardot de Medellín, fue el designado para albergar el debut de Colombia en la Liga de Naciones Femenina.
“El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó oficialmente a la FCF la disponibilidad de la ciudad para albergar este compromiso...La FCF invita a la afición colombiana a acompañar y alentar a la Selección en este nuevo desafío rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027”, se lee en el comunicado de prensa emitido por la federación.
No obstante, se estima que la Selección Colombia regrese a Cali para el juego por la fecha 5 ante Venezuela. Por las jornadas 2 y 3, será visitante contra Ecuador y Bolivia respectivamente, mientras que la cuarta fecha le corresponde descansar.
Fixture de la Selección Colombia en la Liga de Naciones
Fecha 1 - 24 de octubre
Colombia Vs. Perú
Fecha 2 - 28 de octubre
Ecuador Vs. Colombia
Fecha 3 - Por definir
Bolivia Vs. Colombia
Fecha 4 - Por definir
Descansa Colombia
Fecha 5 - Por definir
Colombia Vs. Venezuela
Fecha 6 - Por definir
Colombia Vs. Chile
Fecha 7 - Por definir
Argentina Vs. Colombia
Fecha 8 - Por definir
Colombia Vs. Uruguay
Fecha 9 - Por definir
Paraguay Vs. Colombia