Selección Colombia femenina no jugará en Cali primer partido de Eliminatorias al Mundial: Nueva sede

Las jugadoras de Colombia posan para una foto de equipo antes del partido de fútbol de la Copa América Femenina 2025 entre Colombia y Bolivia, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda en Quito el 22 de julio de 2025. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP) (Foto de RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images) / RODRIGO BUENDIA

La Selección Colombia femenina debuta en las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2027, también conocida como Liga de Naciones femenina, el próximo 24 de octubre. El equipo de Ángel Marsiglia recibirá a Perú en la primera jornada de este nuevo certamen.

Por ahora, solo las dos primeras fechas del campeonato tienen un día definido para sus juegos. En la segunda jornada, Colombia visitará a Ecuador el 28 de octubre, ninguno de los dos partidos tiene aún un horario o sede establecidos.

¿Dónde jugará Colombia ante Perú?

A pesar de que el estadio Pascual Guerrero de Cali ha sido usualmente la casa de la Selección Colombia femenina en el país, el periodista Sebastián Vargas informó en El VBar de Caracol, que el juego no podrá desarrollarse en dicho escenario.

La razón por la que el partido no podrá jugarse en el Pascual es porque para el próximo 26 de octubre hay presentación de Shakira en el escenario deportivo. Por la preparación para el evento, el lugar debe ser reservado con varios días de anterioridad.

Así las cosas, el estadio Nemesio Camacho El Campín es uno de los grandes opcionados para ser la sede para el juego entre Colombia y Perú por la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina. Vargas informó que Medellín también era una alternativa.

¿Cómo se definirán las clasificadas al Mundial de Brasil 2027?

Con Brasil ya clasificada como selección anfitriona, las nueve selecciones de Sudamérica se enfrentarán entre sí durante 9 jornadas a partido único y con localía definida por sorteo. Las dos primeras selecciones irán directamente a la Copa del Mundo, las que ocupen la tercera y cuarta posición deberán jugar un repechaje.

Fecha 1 - 24 de octubre

Colombia Vs. Perú

Fecha 2 - 28 de octubre

Ecuador Vs. Colombia

Fecha 3 - Por definir

Bolivia Vs. Colombia

Fecha 4 - Por definir

Descansa Colombia

Fecha 5 - Por definir

Colombia Vs. Venezuela

Fecha 6 - Por definir

Colombia Vs. Chile

Fecha 7 - Por definir

Argentina Vs. Colombia

Fecha 8 - Por definir

Colombia Vs. Uruguay

Fecha 9 - Por definir

Paraguay Vs. Colombia