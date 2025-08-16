¿Por qué tiene icopor el puente de la calle 153 en Bogotá?: IDU lo explica

Puente de la calle 153 tiene un avance del 54.91 % y en su obra se utilizan uniones de icopor.

Bogotá

En la calle 153 se construye el puente que va a pasar por encima de la autopista norte permitiendo que los vehículos pueden pasar en sentido Oriente Occidente y allí se está utilizando “Icopor”, como se le conoce al de poliestireno expandido (EPS), para para la construcción de los aproches (la parte que conecta la vía con el puente) de los costados oriental y occidental del puente, ayudando a tener un mayor control de los asentamientos y sirviendo como plataforma de conformación y transferencia para la estructura de pavimento.

Hay que entender que el llamado GEOBLOQUE es un bloque de poliestireno expandido (EPS), que se utiliza como material de relleno en obras de construcción. Su principal ventaja es su bajo peso, ya que es mucho más liviano que los materiales de relleno convencionales, sin embargo, no es para la totalidad de las estructuras.

Ventajas del Icopor en la construcción de estructuras

Bajo peso y ligereza, permitiendo que los elementos estructurales complementarios sean más livianos.

Excelente comportamiento bajo cargas permanentes.

Estructura celular cerrada, lo que conlleva a una mínima absorción de humedad.

Resistencia a las heladas.

Resistencia a la putrefacción.

Es un material inerte.

100% ecológico: se refiere a que el desperdicio es mínimo, adicionalmente es reutilizable.

Rapidez en la instalación.

En aplicaciones geotécnicas, los bloques de EPS tienen densidades de entre 15 y 35 kg/m3; en este caso, la densidad es de 20 kg/m3, lo que representa apenas el 1 % del peso de los materiales tradicionales. Inicialmente, en la obra del puente se tiene contemplada la utilización de 10.342,40 m3 de este material.

¿Cómo va la construcción del puente de la calle 153?

Explicaron desde el IDU que La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán recibió este proyecto, en enero del 2024, con un avance del 11.23 % en su fase de construcción, y, con corte al 4 de agosto, tiene un avance del 54.91 %.

Este proyecto comenzó mediante el proyecto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y Lo construye el Consorcio Vial Colombia 2021 integrado por (INZIGNIA CONSTRUCTION S.A.(34 %), CASS Constructores S.A.S. (33 %), Solarte Nacional de Construcciones S.A.S. SONACOL S.A.S (33 %)) en un contrato por Valor de $64. mil millones (incluida la interventoría).