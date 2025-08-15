La Democracia no puede funcionar si hay una oleada de desinformación: Joseph Oughourlian, presidente de Prisa

La Democracia no puede funcionar si hay una oleada de desinformación: presidente de Prisa

Avanza el Congreso de la Andi en Cartagena, y en el marco de la versión 81ª de este importante evento, el CEO del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian habló sobre los riesgos de la desinformación para la economía y la democracia de un país.

En entrevista con Caracol Radio, dijo que el papel de los medios tradicionales es muy importante en esta época donde las redes sociales se están volviendo el auge de la desinformación, pues en ellos está recuperar la confianza y brindar la información exacta para demostrar que son necesarios para el progreso y los avances de los países.

Para el presidente del Grupo Prisa, el rol de los medios de comunicación es el de “incomodar” en la búsqueda de la verdad y en el contraste de la noticia, para llevar la información correcta en el momento preciso.

“Es un rol absolutamente fundamental, o nos convertimos en un eco de los políticos, de los empresarios y un poco más”, puntualizó.

Los fundamentos éticos del periodismo

Joseph Oughourlian resaltó que el periodismo no se puede manejar de cualquier manera, ni cualquiera persona que simplemente haga uso de sus redes sociales.

Puntualizó en que son necesarias unas “reglas de juego” y un “código ético” para tratar la información y manejarla.

“Hay que hacer nuestro trabajar, averiguar y contrastar para dar la mejor información posible al ciudadano”, aseguró.

