ANDI anunció cambios en agenda del Congreso Empresarial Colombiano por muerte de Miguel Uribe

Cartagena

El sector empresarial, representado en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y su Junta de Dirección General, anunciaron cambios importantes en la agenda del Décimo Congreso Empresarial Colombiano – CEC que se desarrollará en Cartagena, en solidaridad con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

En memoria del senador, la ANDI se une a las honras fúnebres y anuncia que se transmitirá en el recinto la misa solemne que será realizada en la Catedral Primada de Bogotá este miércoles 13 de agosto a las 12:00 del mediodía, posterior a la asamblea privada.

De igual forma, la Asociación informa que se modifica el horario de inicio del Congreso Empresarial Colombiano y será el miércoles a partir de las 4:00 de la tarde.

En el marco del CEC 2025, no se celebrarán eventos sociales. Se mantendrá la agenda académica excepto la realización del conversatorio de precandidatos originalmente programado el miércoles 13 en horas de la tarde. Se reprogramará la participación de los mismos entre jueves y viernes.

Se ofrecerá en Cartagena una misa solemne el jueves 14 de agosto a las 7:00 de la noche en memoria de Miguel Uribe Turbay.

“La ANDI se solidariza en este momento tan triste para la sociedad colombiana y para la democracia. Esta pérdida nos recuerda la urgente necesidad de encontrarnos y unirnos como país y justifica también el deber que tenemos de reflexionar sobre el futuro y en la necesidad de poner fin a la violencia y construir una nación en paz, donde se respeten los derechos humanos”, manifestó el comunicado publicado por Bruce Mac Master.