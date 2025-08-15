Incendio en el barrio Alta Vista de la ciudadela Cuba de Pereira consumió cinco locales comerciales

Pereira

La conflagración se registró en la noche de este jueves y consumió por completo cinco locales comerciales en el sector de Alta Vista, vía a San Joaquín, en Pereira; las llamas de este incendio alcanzaron a extenderse varios metros, las cuales podían verse de barrios aledaños que de inmediato alertaron a las autoridades.

La emergencia fue atendida por más de 35 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Pereira, apoyados por dos máquinas extintoras, así como por el Cuerpo Oficial de Bomberos Dosquebradas y la Defensa Civil, bajo la activación del Plan de Ayuda Mutua, que por varias horas atendieron la conflagración.

El reporte oficial lo entregó Juan Camilo Ballesteros, director del Cuerpo Oficial de Bomberos Pereira.

“La ciudadanía reportó un incendio estructural en el sector de San Joaquín a las 00:05. Inmediatamente, se despachó la primera máquina desde la estación de San Fernando Cuba, seguida por el envío de dos máquinas extintoras adicionales. También se activó el plan de ayuda mutua, solicitando apoyo del cuerpo de bomberos de Dosquebradas. Al llegar al lugar, las unidades comenzaron las labores de confinamiento y extinción del fuego. Actualmente, personal de bomberos y Defensa Civil continúa con tareas de remoción y control total del incendio. El incidente afectó cinco locales comerciales: dos ebanisterías, un local de alquiler de herramientas, una chatarrería y otro dedicado a la venta de madera”, agregó Ballesteros.

Las autoridades confirmaron que no se presentaron personas lesionadas por las llamas, aunque sí hubo algunos casos de afectación por inhalación de humo. Las labores de remoción y extinción continuaban para evitar que el fuego se reavivara.

Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

