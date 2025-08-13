Ejército y Policía custodiarán las fiestas de la Cosecha en Pereira; habrá dispositivos de seguridad

Se han tomado varias decisiones en las diferentes reuniones de cara a las fiestas de La Cosecha con el fin de mantener la seguridad en las actividades de las próximas dos semanas , por ello, se emitirá un decreto con algunas restricciones de seguridad, sobre todo en las fechas de los conciertos.

También, la seguridad de más de 135 eventos que se realizarán en la ciudad, estarán a cargo de 800 uniformados de la Policía y del Ejército Nacional, fuera de los hombres que estarán en las diferentes comunas de la ciudad.

Según el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, habrá restricción de recipientes de vidrio, correas con chapas grandes, no se van a permitir camisetas de equipos de fútbol, entre otras acciones que se conocerán esta semana.

Lea también: “Todo está listo para las Fiestas de la Cosecha en Pereira”: alcalde Mauricio Salazar

“La seguridad para las fiestas está garantizada, el Ejército también está listo y la administración municipal lista; Estamos hablando, que para fiestas de la cosecha vamos a tener 800 hombres entre el Ejército y la Policía, pero también son diferentes a los que van a estar cuidando Pereira en las actividades que no corresponden a las fiestas de la Cosecha.”

Dentro del decreto también se habla de mantener el horario de los establecimientos nocturnos hasta las 5:00 de la mañana y de dispositivos específicos para los conciertos, comenzado por el concierto del viernes.

Le puede interesar: Empiezan a llegar los refuerzos de la Policía para las Fiestas de la Cosecha en Pereira

“Va a haber control en los conciertos, va a haber una zona especial para los vendedores de alimentos que va a estar por fuera de la zona del concierto; tenemos una gran actividad y control por parte del espacio público, especialmente en aquellas ventas callejeras que tienen elementos de alto riesgo como son pipas de gas, donde hay multitudes, eso no se va a permitir bajo ninguna circunstancia,” aseguró el secretario de Gobierno de Pereira.

Cabe recordar, que uno de los eventos mas esperados en las fiestas es el Carnaval de La Cosecha donde el año pasado, según la Alcaldía de Pereira, alrededor de 80 mil personas, a lo largo de la avenida 30 de agosto fueron espectadores.