Con motivo de las Fiestas de La Cosecha habrá varios cierres viales en la ciudad de Pereira

Confirmó el director de Tránsito y Movilidad de Pereira, Edwin Alberto Quintero, que durante los días 15, 16 y 17 de agosto, desde las 11:00 a.m. de cada día y hasta las 3:00 de la madrugada del día siguiente, habrá cierres viales en las calles 16 y 17 desde la carrera novena hasta la calle 12, esto por motivo de los conciertos y actividades que tendrán lugar en la Plazoleta Cívica Ciudad Victoria.

También confirmó el funcionario que por ocasión del Carnaval de la Cosecha que tendrá lugar el día 16 de agosto, desde hoy habrá cierre total de la Avenida 30 de Agosto desde el sector El Viajero y hasta el semáforo de la calle 18, a la altura del Instituto de Movilidad.

En sentido Dosquebradas - Pereira, el cierre irá desde la calle 18 hasta la empresa Gino Passcalli; y como vías alternas recomiendan tomar la carrera 12 y la Avenida Paralela.

El director de Tránsito y Movilidad de Pereira, Edwin Alberto Quintero, entregó otras recomendaciones.

“Vamos a tener dificultades en el tráfico y lo que le pedimos a los peregrinos y a los visitantes es que uno tenga paciencia, dos que nos ayuden, parqueemos los vehículos en los lugares autorizados para ello en aras de que no estén en las calles porque en eso vamos a estar muy pilas, vehículos mal parqueados, pero eso obviamente lo levantamos porque lo que pretendemos es que con estos cierres no se afecte mucho la movilidad de la ciudad”, dijo el funcionario.

En el caso de la Avenida Circunvalar, desde hoy y hasta el próximo lunes 18 de agosto habrá cierre parcial de la vía, de tres carriles, solo uno estará habilitado para la movilidad vehicular, esto con motivo del Bulevar de La Circunvalar “Calle del Café” y “Festival de la Cerveza”.