Hinchas de Millonarios no podrán entrar este domingo al estadio de Ibagué

Ibagué

La Comisión Local del Fútbol de Ibagué decidió cerrar fronteras a los hinchas de Millonarios para el juego que se disputará el próximo domingo 17 de agosto con el Deportes en el estadio Manuel Murillo Toro.

“Es una fiesta futbolera, así se debe vivir y disfrutar, tenemos cierre de fronteras por determinación de la Comisión Local del Fútbol, además el partido fue clasificado clase A”, dijo Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.

Caracol Radio estableció que en medio de la Comisión del Fútbol se sustentó que existen antecedentes de mal comportamiento entre las barras de los dos equipos en la ciudad, por lo que se tomó esta determinación.

“Tendrá un máximo componente de seguridad por parte de la logística del equipo y de las autoridades, esperamos acompañamiento del Ejército Nacional como se ha hecho en los últimos encuentros deportivos”, afirmó el secretario de Gobierno de Ibagué.

Para este juego también se implementará la medida de ley seca a los alrededores del estadio Manuel Murillo Toro y cierre de vías cercanas al escenario deportivo.

“Son cerca de 600 efectivos de la Policía y la logística del equipo supera las 300. Se ha determinado también tener filtros para que no ingresen los hinchas que no están invitados a esta fiesta futbolera”, resaltó Espín.

El juego que se disputará el domingo a las 6:20 de la tarde se ha catalogado por parte de la Comisión Local del Fútbol categoría A por lo que se tendrá un dispositivo entre fuerza pública y logística de cerca de mil personas.