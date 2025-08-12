Dimayor anuncia reprogramación para clásico Santa Fe vs. Millonarios: fecha y hora

El clásico entre Santa Fe y Millonarios, válido por la fecha 17 de la Liga colombiana, ya cuenta con fecha y hora de disputa. Este se había adelantado y lo habían programado inicialmente para el miércoles 13 de agosto, pero no se pudo disputar bajo el calendario inicial.

Lo anterior, debido a que el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, presentó una solicitud a la Dimayor para que se estudiara en la Comisión Distrital de Fútbol el aplazamiento del mismo; pues desde el distrito pretendían desescalar la violencia vivida en el Movistar Arena entre hinchas de varios equipos, en el marco del concierto de Damas Gratis que no se pudo llevar a cabo.

Dimayor acató la solicitud y decidió aplazar ese juego, así como el encuentro de la Liga Femenina entre Santa Fe y Millonarios por la fecha 2 de los cuadrangulares. Este fue reprogramado y se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo.

¿Cuál es la nueva fecha del clásico Santa Fe vs. Millonarios?

Este martes 12 de agosto, Dimayor confirmó lo adelantado por El VBar Caracol, pues se estimaba que el juego se corriera para la fecha en la que se disputaría el juego de manera regular por la jornada 17. Así las cosas, quedó pactado para el sábado 25 de octubre a las 6:20 p.m.

Fecha 17

Santa Fe vs. Millonarios

Sábado 25 de octubre

Hora: 6: 20 p.m.

Del mismo modo, el ente del fútbol informó que el duelo entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, válido por la misma fecha 17, se disputará también el sábado 25 de octubre a las 8:30 p.m.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar las siguientes modificaciones en la programación de la fecha 17 de la #LigaBetPlayDIMAYOR ll-2025.



Así las cosas, Millonarios no se pondrá al día en su calendario, al menos hasta el 25 de octubre. A la fecha, cuenta con dos partidos aplazados, ya que no pudo jugar en las primeras dos fechas ante Unión Magdalena y Deportivo Pasto respectivamente.