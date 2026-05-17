Estafan a los artistas de Ibagué con supuestos planes de vivienda: Alcaldía advierte que es falso

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Cultura de Ibagué, Mauricio Hernández Cala, desmintió la información que circula en audios y mensajes dirigidos a artistas y representantes del sector vallenato, en los que se asegura la entrega de supuestos planes de vivienda para músicos en la ciudad.

El funcionario aclaró que desde la dependencia que dirige no se adelanta convocatorias, inscripciones ni procesos relacionados con subsidios o entrega de vivienda para artistas o gestores culturales.

En ese sentido, Hernández Cala reiteró que esta información es falsa y pidió a la ciudadanía no replicar contenidos no verificados, así como consultar únicamente los canales oficiales.

“Queremos informarle a toda la comunidad cultural de Ibagué que esta información es completamente falsa. Invitamos a los artistas y ciudadanos a no dejarse engañar y a verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales”, puntualizó el secretario de Cultura Municipal, Mauricio Hernández Cala.