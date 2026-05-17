La Gobernación del Tolima ejecuta proyectos por $1.2 billones: Adriana Matiz

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz y su equipo de trabajo realizaron la revisión de los ejes de inversión del Plan de Desarrollo. Cada uno de los secretarios, directores y gerentes de institutos descentralizados presentaron en detalle los avances de los programas esto en el marco del más reciente consejo de gobierno.

“Durante la vigencia 2026 ya logramos una ejecución del 54,03% y en el consolidado total de los dos años y cuatro meses de nuestro Gobierno, la ejecución supera el 63%”, manifestó la gobernadora, Adriana Matiz.

En la actualidad, la Gobernación del Tolima ejecuta proyectos por $1.2 billones; 108 proyectos estratégicos entre los que están 74 de infraestructura y 34 de hábitat que buscan transformar la conectividad y el desarrollo regional.

Solo para Ibagué se destacan $35.000 millones para el corredor vial de El Salado y $60.000 millones destinados a la pavimentación de vías urbanas de la Capital del Tolima.

La gobernadora Matiz resaltó el impacto de las actividades culturales, turísticas y deportivas en la economía regional: “Más de 20 festivales, la Feria del Libro del Tolima y la Feria Internacional de Turismo proyectan nuestro departamento. Como gran novedad, Ibagué será sede del Encuentro Nacional de Murgas, en el marco del Festival Folclórico Colombiano, reuniendo a más de 15 delegaciones de todo el país”.

El café tolimense se consolida como motor de desarrollo.

Sin duda, esta apuesta busca el posicionamiento del grano producido en las cordilleras tolimenses en los mercados mundiales. “Ocho ferias regionales y la Feria Internacional del Café en Chaparral posicionan al Tolima como referente cafetero nacional. La Escuela Regional de Café de El Líbano ya impacta a más de 2 mil estudiantes y fortalece la formación técnica y productiva”, recalcó la mandataria.

Educación técnica para el empleo y el futuro del territorio.

Por su parte, desde la Secretaría de Educación se puso en marcha un proyecto que llevará formación técnica y tecnológica a estudiantes de los grados 10 y 11 en diferentes áreas del conocimiento; preparándolos para el empleo y el emprendimiento.

“El Tolima impulsa una apuesta histórica en 144 instituciones educativas para conectar la formación técnica y tecnológica con la vocación económica y productiva de cada subregión. Turismo, agro, cultura, deporte y tecnología harán parte de una estrategia que busca formar jóvenes con oportunidades reales de empleo y desarrollo”, destacó Matiz.

Por otra parte, se analizaron las estrategias de expansión de la Lotería del Tolima y de la Fábrica de Licores del Tolima. Por ejemplo, la lotería tiene nuevos canales de comercialización en supermercados de cadena; mientras que la Fábrica de Licores, tiene presencia comercial en 12 departamentos de Colombia.