Viceministro de Protección afirma que meterle recursos a EPS, es como meterle a un barril sin fondo

Ibagué

El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, aseguró desde Ibagué que el Gobierno no puede seguirle metiendo plata a las EPS como si fueran un barril sin fondo, por lo que el país necesita la reforma a la salud.

“Si seguimos metiéndole plata a un barril sin fondo, vamos a tener lo que tenemos hoy, por eso la reforma al sistema general de seguridad en salud es más que indispensable, y todos los candidatos que están hoy, están planteando, unos meterle más plata a este barril sin fondo, no sé cómo, porque obviamente el Estado no le puede pagar las deudas a un privado porque es inconstitucional”, dijo Luis Alberto Martínez.

El funcionario destacó que diferente es el caso que se tiene con la Nueva EPS donde el Gobierno Nacional asumirá las deudas porque tiene más del 50% de la propiedad.

“El Estado responsablemente va a responder por esos recursos, entonces va a haber una inyección adecuada, esperamos que los otros dueños también respondan y las otras EPS hagan algo similar, sino vamos a seguir acudiendo a lo que históricamente hemos tenido en la Ley 100, y es que hubo 157 EPS, hoy hay 28 y solo 2 cumplan los indicadores financieros y de solvencia, qué ha pasado con las otras, se han intervenido se han liquidado y han dejado un montón de deudas”, destacó.

Luis Alberto Martínez explicó que lo sucedido históricamente con el manejo del sistema de salud en manos de privados y resaltó que a través del modelo de las EPS ha existido un saqueo histórico al sistema de salud.

¿Qué viene para la entrega de medicamentos en las EPS?

El viceministro de Protección Social aseguró que se requiere que las EPS acaben con el monopolio de la entrega medicamentos para que se le cumpla a los usuarios.

“Hay una especie de entrampamiento entre unos gestores farmacéuticos que monopolizan el manejo de los medicamentos, se está abriendo una pluralidad, se expidió la circular 017 del Ministerio de Salud y Protección Social donde le exige a las EPS que cuentan con pluralidad de farmacias para que a un paciente que no le entreguen el medicamento, esa farmacia le entregue un documento para que lo reclame en otra”, puntualizó.