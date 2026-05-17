Capturan personas que extraían oro ilegal en el norte del Tolima y generaban millonarias utilidades

Tolima

Caracol Radio conoció que uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación interinstitucional con personal de inteligencia policial, Ejército Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana CACOM N.º 4 y la Corporación Autónoma Regional del Tolima dieron un duro golpe a la minería ilegal de extracción de oro en zona rural del municipio de Mariquita, Tolima.

La operación se desarrolló en la vereda San Antonio, sector conocido como ´Farallones´, zona rural del municipio de San Sebastián de Mariquita luego que la comunidad suministrara información sobre las actividades mineras ilegales que se desarrollaban y tras un trabajo de inteligencia de las autoridades.

Según información revelada por parte de las autoridades, los capturados venían explotando de manera ilícita la cuenca del río Gualí, en límites entre los municipios de Mariquita y Honda, generando un grave daño ambiental.

En la acción judicial se intervino una unidad de producción minera avaluada en aproximadamente $100 millones, la cual tenía una capacidad de producción cercana a 1.500 gramos de oro al mes que representaba para la organización más de $700 millones.

En la operación denominada ´San Antonio´ también se incautaron una draga de succión, una clasificadora metálica con tapete y una estructura metálica, elementos utilizados para la extracción ilegal de oro.

Las autoridades señalaron que la extracción ilegal de oro genera graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, debido a la contaminación de fuentes hídricas y suelos por el uso de sustancias tóxicas, así como la deforestación y destrucción de ecosistemas. De igual manera, esta actividad ilícita suele estar relacionada con economías criminales, afectaciones a comunidades rurales y deterioro de la calidad de vida de la población.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 25 Local de Mariquita, por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales. Los elementos incautados fueron puestos a disposición de Cortolima Regional Norte, en el municipio de Lérida.