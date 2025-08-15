Es su turno para apoyar al Festival Internacional de Teatro de Manizales

Manizales

Este evento denominado Patrimonio Cultural de la Nación desde hace más de 20 años, lanza una nueva campaña para que los amantes del teatro y la ciudadanía en general sigan apoyándolo.

La edición 57 del Festival Internacional de Teatro de Manizales busca expandir y enriquecer su programación, especialmente en los espacios públicos y escenarios callejeros de Manizales, para ofrecer espectáculos de vanguardia y de alta calidad a toda la ciudad, así lo indicó Mariangela Mendoza, directora ejecutiva del Festival.

“El Festival Internacional de Teatro de Manizales en su edición 2025 ha lanzado una VAKI, una estrategia para gestionar recursos que nos permitan crecer, ampliar nuestra programación especialmente en espacios públicos o escenarios de calle y programar cada vez más y mejores espectáculos para toda la ciudad de Manizales.

Bajo el lema “Que la calle vuelva a ser el escenario”, se ha habilitado un espacio de donación en la plataforma Vaki Con su aporte, usted ayudará a que el teatro siga brillando en las calles de Manizales, manteniendo viva la identidad cultural de la región.

¿Cómo aportar para apoyar?

Se debe ingresar a la página de Vaki disponible para realizar este tipo de aportes, allí se podrá donar desde 3.000 pesos en adelante.

Otra opción es el aporte de $200.000 el cual incluye como recompensa una camiseta exclusiva de esta edición del FITM y, asimismo, para personas naturales o empresas que quieran aportar más de Un millón de pesos, recibirán un certificado de donación, el cual puede ser presentado y deducible en impuestos en Colombia, destacan desde el FITM.

“Queremos que la calle vuelva a ser el escenario por excelencia de este festival y estamos seguros que con el apoyo de todo lo lograremos”, destacó la directora ejecutiva del Festival”.

Las dificultades económicas del sector cultural

En el año 2024, en entrevista con Octavio Arbeláez, Director Artístico del Festival, aseguró a Caracol Radio que el Festival tiene un costo aproximado de $2 mil millones de los cuales entre $500 y $600 millones son con gestiones internacionales lo que hacen posible que el festival tenga vida, sin embargo, desde hace 15 años reciben prácticamente los mismos aportes.

Indican que realmente hacen milagros con los recursos que tienen por lo que invitan a todas las personas a que asistan y participen, pues quien va a teatro nunca sale siendo el mismo es por esto que la invitación es para que todos vayan, apoyen y por supuesto disfruten de estas obras de gran calidad.

Programación del Festival en el 2025

El Festival Internacional de Teatro de Manizales - FITM, es el más antiguo de su tipo en Latinoamérica, en este2025 se realizará en Manizales, desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2025.

Durante este evento, la ciudad se convertirá en un vibrante escenario, con diversas funciones que incluyen espacios como la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Teatro Los Fundadores, Teatro de Confa, entre otros escenarios, sin olvidar las plazas públicas donde cada año se transforman para ser el espacio de varias obras de teatro callejero.