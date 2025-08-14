Javeriana Cali impulsa la comunicación comunitaria en el Hormiguero

Estudiantes de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali con el acompañamiento de una docente de pregrado, trabajan a la par con el corregimiento El Hormiguero en un proyecto de comunicación comunitaria.

Por medio de la consolidación de un colectivo con los jóvenes del lugar, se fortalece la formación en recursos comunicativos con el objetivo de desarrollar una página web donde puedan mostrar acciones del corregimiento y así informar a la comunidad y a todo aquel que esté interesado.

El proyecto denominado “El Palenke Comunica” nació en 2024, uniendo los esfuerzos de muchas partes, entre estas, la profesora Mónica Marión de la universidad, quien explicó que es una forma en que los estudiantes adquieran experiencia e impacten a otros.

“Esta iniciativa parte del programa FORJA (Formación Javeriana para el Cambio Social y la Paz) que busca, a través del aprendizaje de servicio, que los estudiantes adquieran experiencia en territorio y de esa forma puedan impactar socialmente a las comunidades. En el caso del “Palenke Comunica”, es una iniciativa que emerge de una clase llamada “Laboratorio de Comunicación en las Organizaciones” para trabajar con el corregimiento del Hormiguero y aportar en el fortalecimiento como comunidad”.

Por su parte, Nelly Guapacha, representante del consejo comunitario del ‘Palenke’ habló sobre los cambios que ha podido notar gracias a la iniciativa colectiva, comentando que “Dentro del proyecto la idea es vincular a los jóvenes que en algunos casos se encuentran desorientados y poder apoyarlos académicamente. El avance que hemos visto es que, entre ellos, hay una muy buena comunicación y notamos que ahora escuchan, participan y son muy dinámicos”.

La comunidad, que lucha por su bienestar y mantener viva la cultura cimarrona que dejaron sus ancestros, ahora tiene un grupo de jóvenes que se están formando para hacer visible su historia a través de diferentes medios comunicativos.